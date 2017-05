Puglia, arrestata presidente associazione antiracket Salento

LECCE, 12 MAGGIO- I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Lecce Giovanni Gallo, la presidente dell'Associazione antiracket Salento, Maria Antonietta Gualtieri

La Gualtieri, sessantaduenne leccese, è ritenuta responsabile di truffa aggravata, peculato e frode nella percezione di fondi pubblici destinati alle vittime del racket e dell'usura. La somma che, dal 2012, sarebbe stata indebitamente percepita, ammonta ad oltre due milioni di euro.

Secondo quanto riportato da il Quotidiano di Puglia, l'attività d'indagine avrebbe rivelato "l'esistenza di un sodalizio criminale" capeggiato proprio dalla Gualtieri che, coadiuvata da numerosi altri soggetti, per lo più inquadrati nell'associazione da lei presieduta, "ha posto in essere plurime condotte delittuose volte al fraudolento accesso a finanziamento in grave danno del Bilancio statale e della Comunità Europea".

In totale, gli arrestati nell'ambito del blitz sono quattro persone, mentre per altre sette sono state emanate misure interdittive dai pubblici uffici.

Fonte: Ansa, quotidianodipuglia.it

foto: quotidianodipuglia.it

Marta Pietrosanti