Puglia, uomo di 40 anni muore in strada colpito da un fulmine

SPONGANO, 16 MAGGIO - Un uomo di 40 anni è morto nella tarda mattinata di oggi a Spongano, paese in provincia di Lecce, a seguito di un fulmine che lo ha colpito in testa. La vittima è deceduta sul colpo.

Secondo quanto appreso dai quotidiani locali, risulta possibile che il quarantenne fosse andato a far visita ad un amico quando, dinanzi l'abitazione è stato raggiunto dalla violenta scarica elettrica. Inutili i soccorsi del 118 e i relativi tentativi di salvare la vita al malcapitato. Il personale sanitario, giunto sul posto con un'ambulanza, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell'uomo.

Le indagini sul caso sono state affidate alla compagnia dei Carabinieri di Spongano, nel tentativo di capire cosa abbia potuto attirare il fulmine e ricostruire la drammatica vicenda. L'uomo sarebbe diventato papà tra qualche mese e questo fatto amplifica il dolore della comunità locale, che si stringe alla sofferenza della moglie e dei familiari della vittima.

Luigi Cacciatori

Immagine da blitzquotidiano.it