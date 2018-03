Puigdemont arrestato in Germania mentre attraversava la frontiera. Era diretto in Belgio

Catalogna, 25 marzo – L'ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato arrestato oggi alle 11:19 dalla polizia stradale dello Schleswig-Holstein.

L'arresto è stato eseguito dopo che l'ex presidente aveva attraversato il confine con la Danimarca e si stava dirigendo ad Amburgo, per poi rientrare in Belgio, dove è in esilio dallo scorso ottobre. Secondo il legale di Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, il fermo sarebbe legato al mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Spagna, nell'ambito dell'inchiesta per "ribellione, sedizione e appropriazione indebita" .

Attualmente Puigdemont si trova in una stazione di polizia. Il legale afferma che il leader indipendentista catalano stava tornando in Belgio, dove intendeva mettersi a disposizione della locale autorità giudiziaria. L'avvocato ha poi aggiunto che la difesa legale in Germania è già stata attivata. Puigdemont era stato nei giorni scorsi in Finlandia, dove aveva tenuto una conferenza.

Puigdemont vive in Belgio dalla fine di ottobre e negli ultimi giorni era stato ad Helsinki invitato da un deputato finlandese per delle conferenze sul tema catalano. Il reato di ribellione prevede una pena fino a 15 anni di prigione. Molti dei suoi ministri sono in carcere preventivo alle porte di Madrid. Il leader indipendentista potrebbe raggiungerli.

Fonte immagine: ilpopulista.it

Alessia Panariello