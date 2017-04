Pullman di turisti in fiamme sulla Pedemontana: tanta paura, ma tutti salvi

VARESE, 24 APRILE – Un pullman con a bordo un gruppo di turisti tedeschi ha preso fuoco questa mattina, intorno alle 10:30, sull’autostrada Pedemontana, tra lo svincolo per l’A9 e Lazzate, nella zona di Cislago.

Fortunatamente l’autista è riuscito ad accostare e a far scendere i passeggeri, evitando il peggio. I circa 50 turisti a bordo, infatti, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Nessun ferito o intossicato, solo tanta paura e traffico in tilt verso Milano.

Per permettere i soccorsi si è resa necessaria la temporanea chiusura dell’autostrada, in direzione di Milano.

Sul posto sono giunte, da Varese e Milano, sei squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.

[foto: milano.corriere.it]

Antonella Sica