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Putin libera Stephen Hubbard dopo la richiesta di Trump

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La notizia arriva da San Pietroburgo, dove il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff. Durante il colloquio, Putin ha annunciato la liberazione di Stephen Hubbard, insegnante americano in pensione di 74 anni, detenuto in Russia dall'aprile 2022. La decisione è stata presa in risposta a una richiesta esplicita dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Chi è Stephen Hubbard

Hubbard, originario del Michigan, si era trasferito nel 2014 a Izyum, nell'Ucraina orientale, insieme alla compagna ucraina. Nel 2022 era stato arrestato con l'accusa di aver combattuto come mercenario al fianco delle forze armate di Kiev. Un tribunale di Mosca lo aveva condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione. La sua età e le circostanze del caso avevano attirato l'attenzione dei media internazionali.

Il ruolo di Trump e le implicazioni diplomatiche

La liberazione di Hubbard rappresenta un segnale distensivo nei rapporti tra Russia e Stati Uniti. La richiesta di Trump, arrivata tramite canali diplomatici, è stata accolta da Putin durante l'incontro con Witkoff. Non è ancora chiaro se ci siano state contropartite, ma l'episodio potrebbe aprire un canale di dialogo su altri cittadini americani detenuti in Russia. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate al conflitto in Ucraina.

Reazioni e prospettive

La notizia è stata accolta con favore negli ambienti diplomatici, mentre restano da chiarire le modalità del rilascio e il rientro di Hubbard negli Stati Uniti. La sua storia, quella di un pensionato coinvolto suo malgrado in un conflitto, sottolinea ancora una volta le complesse dinamiche giudiziarie e politiche tra Mosca e Washington.


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Argomenti:
stephen hubbard putin trump russia stati uniti mercenario ucraina detenuto liberazione pietroburgo

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