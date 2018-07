Putin soddisfatto del vertice con Trump: "Tutto sommato un successo"

MOSCA, 19 LUGLIO - Il Presidente russo, Vladimir Putin, in occasione della riunione degli ambasciatori russi a Mosca, è tornato a parlare del vertice di due giorni fa ad Helsinki, che lo ha visto protagonista insieme a Trump, definendolo “tutto sommato un successo” dato che ha portato al raggiungimento di accordi “utili”.

"Vedremo naturalmente come andranno avanti le cose, soprattutto perché certe forze in America cercano di sminuire e di sconfessare i risultati ottenuti a Helsinki" ha continuato il Presidente russo. "Pur con differenze nei punti di vista", ha spiegato Putin, in accordo con Trump "i rapporti russo-americani si trovano in una condizione estremamente insoddisfacente, per certi versi sono peggiori che nei tempi della Guerra Fredda".

Infine parole critiche per la Nato: "chi cerca di inasprire la situazione volendo, per esempio, includere l'Ucraina e la Georgia nell'orbita militare dell'alleanza atlantica dovrebbe pensare alle possibili conseguenze di tale politica irresponsabile".

Il vertice tra Trump e Putin in America invece, non ha suscitano entusiasmo né sui media né tra i politici di entrambi gli schieramenti che accusano il presidente americano di essere stato succube di Putin. È notizia di queste ore che il senatore democratico Robert Menendez, a capo della commissione Esteri al Senato, abbia chiesto un mandato per ottenere la testimonianza dell'interprete presente durante il vertice.

Fonte immagine: gds.it

Fabio Di Paolo