Putin-Trump, telefonata di chiarimenti prima del G20 di Amburgo

ROMA, 3 MAGGIO - La Casa bianca ha comunicato che c’è stata una telefonata dai toni “distensivi” tra Donald Trump e Vladimir Putin che, per la prima volta dal raid Usa sull'aeroporto siriano e la questione Assad, parlano al telefono.



Gli argomenti toccati vanno dalla Siria alla situazione spinosa con la Corea del Nord, di cui propabilmente si discuterà anche ad Amburgo in occasione del G20.

"E' stata una conversazione molto buona", fa sapere la Casa Bianca. Putin ha invitato il presidente americano alla “moderazione” nella crisi nordcoreana, ma ha anche teso la mano per "un coordinamento degli sforzi russo-americani nella lotta contro il terrorismo internazionale nel contesto della crisi siriana, per un consolidamento del cessate in fuoco, e arrivare alla fine delle violenze nel paese", riferisce il Cremlino.

L’agenzia Tass fa sapere inoltre che :"I presidenti, in particolare, si sono detti d'accordo per intensificare il dialogo tra i ministri degli esteri dei due paesi per cercare opzioni per il consolidamento del cessate il fuoco e rendendolo sostenibile e controllato. Il ministro degli esteri russo e il segretario di stato americano informeranno i leader sui progressi raggiunti".

Commenta questo riavvicinamento anche la candidata democratica Hillary Clinton, che rilancia le accuse a Mosca sulle possibili interferenze nella campagna elettorale americana, che sarebbero state ordinate direttamente dal Cremlino per colpirla e favorire Trump. La Clinton ha anche detto la sua sulla Corea del Nord: gli Usa non possono agire da soli nella crisi, ma serve uno sforzo più ampio, e deve essere coinvolta anche la Cina.



Maria Minichino



