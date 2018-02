Pyeongchang, immensa Arianna Fontana: è bronzo nei 1000 metri

PYEONGCHANG, 22 FEBBRAIO - E sono 10 ! La rappresentativa italiana ai Giochi Olimpici invernali ha raggiunto l'obiettivo indicato dal CONI come "risultato soddisfacente": andare in doppia cifra nel medagliere di Pyeongchang 2018. A far salire nuovamente sul podio i colori azzurri ci ha pensato Arianna Fontana, portabandiera della nostra nazionale.

Dopo l'oro nei 500 metri e l'argento nella staffetta, Arianna ha infatti conquistato oggi il bronzo nella gara dei 1000 metri short track, appendendo così al collo la terza medaglia di questa edizione e l'ottava in quattro partecipazioni ai giochi. L'atleta di Sondrio, classe 1990, è adesso la più medagliata di sempre nelle rassegne a cinque cerchi della sua disciplina.

In una Gangneung Ice Arena gremita, la pattinatrice nostrana ha chiuso alle spalle dell'olandese Suzanne Schulting e delle Canadese Kim Boutin, dopo che all'ultimo giro le due sudcoreane in gara erano cadute, perdendo ogni ambizione di medaglia.

E' dunque di tre ori, due argenti e cinque bronzi il bottino (parziale) della spedizione sudcoreana. Michela Moioli, Sofia Goggia e proprio Arianna Fontana hanno conquistato le tre medaglie più pregiate rispettivamente nello snowboard, nella discesa libera e nei 500 metri short track. D'argento invece è stata la staffetta di short track, così come lo sprint nel fondo di Federico Pellegrino. Le medaglie di bronzo, prima dell'ultima di Arianna Fontana, sono infine arrivate da Federica Brignone nel gigante femminile, da Dominik Windisch nel biathlon maschile 10km, da Nicola Tumolero nei 10mila metri di pattinaggio di velocità e dalla staffetta mista di biathlon.

Paolo Fernandes

Foto: gazzettadelsud.it