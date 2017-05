Pyongyang: arrestato cittadino USA per \'atti ostili\'

Pyongyang, 7 Maggio - Kim Hak Song, un cittadino americano, è stato arrestato ques'oggi in Corea del Nord per ‘atti ostili’ contro lo Stato. La notizia è stata annunciata dalla stampa ufficiale di Pyongyang. L’uomo lavorava presso la facoltà di Scienza e Tecnologia della capitale della Corea de Nord. Se il fermo sarà confermato si tratterà del quarto cittadino americano detenuto nel paese e del secondo arresto di questo tipo in meno di quindici giorni.



Già il 3 maggio scorso il governo della Corea del Nord aveva bloccato un professore di origine sudcoreana che lasciava il paese dove si trovava per delle lezioni di finanza internazionale che aveva svolto all’università di Pyongyang. Ma questi non sono gli unici casi di arresto avvenuti in Corea del Nord nei confronti dei cittadini USA. Ricordiamo lo studente Otto Frederick Warmbier, fermato per il presunto furto di un cartello di propaganda politica nella zona riservata al personale, in un hotel in cui alloggiava come turista e anche un 60enne origine sudcoreane arrestato al confine con la Cina. Entrambi sarebbero stati condannati a lavori forzati.

Daniele Sorrentino

Immagine:IlDolomiti.it