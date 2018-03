Quale futuro per l\'Italia? Una domanda di tutti. Sulla via di Damasco - Rai2

Quale futuro per l’Italia? Non solo è una domanda di tutti ma è una questione che apre lo scenario su tante problematiche che stiamo attraversando ormai da tantissimo tempo. Ad esempio, quale futuro per la nostra Italia dopo il voto del quattro marzo? Saranno solo promesse dei vari partiti o chi sarà eletto si impegnerà seriamente a dare vita al programma elettorale. È innegabile, purtroppo, che c’è un malcontento generale su più fronti. Quale futuro per l’Italia che deve fare i conti con un tasso di disoccupazione allarmante? Quale futuro per l’Italia che deve fare i conti con le ingiustizie di vario genere? Quale futuro per un’Italia sempre più spaccata nel campo dell’accoglienza e della solidarietà? A queste mie domande se ne aggiungono tante altre, domande di tutta la povera gente che ormai tutti i giorni scende in piazza per protestare e da un giorno all’altro rischia di trovarsi senza lavoro e con una famiglia sulle spalle.



Sabato 3 marzo alle 8,30 su Rai 2 la nuova puntata di Sulla Via di Damasco condotta da Mons. Giovanni D’Ercole si occuperà proprio di questo. “Quale futuro?” diventa così un viaggio nell’Italia che tutti vorremmo, più giusta, più solidale, con meno paure e meno disoccupazione. Quali sono le vere sfide che attendono oggi l’Italia? Cercherà di dare risposte l’ospite in studio, Luca Collodi, giornalista e coordinatore di Radio Vaticana (Edizione italiana).



Nel corso della trasmissione si darà voce agli italiani, innescando un dialogo sulle vecchie e nuove questioni sociali, in uno scenario dove fa sempre più paura la crescita della disoccupazione, colpa la crisi senza fine e l’avvento di nuove tecnologie che spazzano via fabbriche e redditi. E di lavoro come priorità per l’agenda pastorale dei Vescovi italiani, parlerà il Card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Recentemente, a Roma, a proposito del futuro dell’Italia, Bassetti ha sottolineato la necessità di “ricostruire speranza, ricucire il paese e pacificare la società”. Seguirà una lunga intervista al Vescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro, su come affrontare la sfida della ricostruzione del tessuto sociale ed economico nel rispetto della “casa comune,” l’ambiente, l’altra grande prospettiva di speranza per la Chiesa e per tutta la penisola.



“Non lasciatevi rubare la speranza” ci ha esortati più volte Papa Francesco. Mi viene alla mente l’esempio della formichina. Lavora instancabilmente l’estate per l’inverno e se per qualche motivo, qualcuno dovesse ostacolare il suo lavoro, lei non si abbatte. Ricomincia di nuovo e riparte. È solo un’immagine che ci può servire per comprendere che non dobbiamo mai mollare e quando subentra la stanchezza e lo sconforto, non dimentichiamoci mai che abbiamo un Padre nel Cielo che ci ama e che non permette che il suo giusto perisca.



Vi esorto, allora, a non perdere questo appuntamento speciale. Sulla via di Damasco, sabato 3 marzo su Rai 2 alle 8;30.



Don Francesco Cristofaro