"Quando dentro c'Ã¨ il buio": una poesia spiega la depressione

Quando dentro c’è il buio

è come se lo spazio che separa dal resto del mondo

fosse un impossibile infinito.

Quando dentro c’è il buioogni azione pesa cento vitee la stanchezza è una coperta pesantedentro cui dimenticare.

Quando dentro c’è il buio

anche il solo, lontano pensiero della luce

dà fastidio, fa incazzare.

Che cosa ci fanno tutti intorno ridanciani

e come si permette la primavera

di risplendere i suoi raggi

senza chiedermi nulla?

Perché tanto

poi

a nessuno

importa niente

del mio parere.

Ho scritto questa poesia per dare un’idea di come possa essere sentirsi depressi, lontani, distanti.

L’umore nero (per definirlo come un tempo) porta con sé desiderio di stare da soli, non incontrare nessuno, non fare nulla. Ma è un nulla molto pieno: pieno di rabbia verso se stessi e verso gli altri, di rimpianti, di invidie, di desideri che non si sa come realizzare. Un nulla grandissimo, uno spazio così esteso da risultare desolato, dove si evita di chiedere aiuto tanto gli altri sembrano così lontani che non sentirebbero.

Il primo passo per uscirne è ascoltare il proprio dolore che urla, e decidere finalmente che farne.

Perché spesso ci si sente depressi quando non si è disposti a pagare il prezzo che costa realizzare i propri desideri.

Giovanni Porta

