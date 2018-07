Quando il Cosmo diventa nobile, venerdi 27 luglio, l\'eclissi lunare più lunga del secolo

Roma, 26 luglio 2018 - Con il naso rivolto all'insù, domani venerdi 27 luglio, assisteremo ad uno degli spettacoli più suggestivi al quale l'Universo, riservandoci un posto in prima fila, ci renderà spettatori: il grande evento dell'eclissi lunare.

Subito dopo il tramonto vedremo la luna spuntare all'orizzonte ed immergersi pian piano nel cono d'ombra della Terra, acquisendo uno splendido colore rossastro. lo show durerà 103 minuti, circa, e sarà ricordato come la più lunga eclissi del secolo. "La Luna si troverà all'apogeo, cioè nel punto più lontano dalla Terra – spiega Gianluca Masi, responsabile del Virtualtelescope project – e quindi si muove lungo la sua orbita un po' più lentamente, secondo la ben nota legge di Keplero. E così attraverserà più lentamente anche l'ombra della Terra". Il nostro satellite notturno, non sarà il protagonista unico, nel palcoscenico stellato, avrà infatti, come special-guest il pianeta Marte. Le due stelle saranno la coppia più bella del cielo entrambe vestite di rosso, si troveranno in una posizione molto vicina, separati soltanto da sei gradi, di conseguenza Marte, si troverà vicina anche al nostro pianeta, una distanza che viene definita "la grande opposizione", sarà infatti in posizione opposta al Sole rispetto alla Terra.

Lo spettacolo della super-Luna di vedrà in tutta Italia, da est a ovest, dalle Alpi all'Etna, come accessorio basterà soltanto un cielo sgombro di nubi. La prima fase dell'eclissi inizierà intorno alle ore 21, prima che essa si erga e raggiungerà la fase di totalità tra le ore 21:30 e le 23:13, mentre il massimo dell'eclissi è previsto alle 22:22. Osservatori e associazioni di astrofili di tutta Italia si stanno organizzando per celebrare l'evento a cominciare proprio dal Virtualtelescope, che avrà una location di osservazione, veramente eccezionale: il Colosseo a Roma.

L'eclissi lunare è un fenomeno che ammalia molte persone per l'atmosfera di mistero che si propaga intorno ad essa, molte leggende medioevali infatti, si celano intorno a storie di stregoneria legate alla Luna ed ai suoi cambi d'immagine. Ma torniamo ad oggi, prepariamoci a godere di uno spettacolo mozzafiato, l'appuntamento è per domani sera, non mancate, buona visione.

Laura Fantini

fonte immagine ilmondo.tv