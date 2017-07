Quando Sport e Tecnologia si mescolano il risultato è l?uso combinato di smartphone e fitness band

Mai senza il nostro smartphone con noi, anche mentre guardiamo la tv, mentre parliamo, mentre studiamo e così via; se ci riflettete un attimo vi renderete conto che è esattamente così. Non avreste certamente torto nel pensare che una cosa del genere non è affatto negativa ma anzi del tutto normale, considerando che oggi i cellulari di ultima generazione sono fondamentali: perché ci permettono di navigare in mobilità, di informarci anche quando siamo fuori, di monitorare il nostro lavoro e ovviamente di comunicare con amici e clienti. Eppure gli smartphone, oggi, sono utilizzatissimi anche dagli amanti dello sport, che spesso li combinano alle fitness band per seguire un allenamento specifico.

App per allenarsi: quali sono le migliori?

Utilizzare la tecnologia per rimetterci in forma, o per migliorare le nostre performances sportive? No problem, ci pensano le app pensate esattamente per questo scopo. Parliamo di app come ad esempio la famosissima Runtastic, il top per quanto concerne il monitoraggio dei chilometri percorsi e delle calorie bruciate. Ma troviamo anche validissime alternative come ad esempio Runkeeper, che traccia anche la velocità media, oppure My Challenge Tracker, il massimo se il vostro desiderio è battere i vostri stessi record, facendovi motivare da un’app davvero eccellente. Infine, troviamo anche soluzioni particolari come 7 Min Workout: un applicativo con programmi intensivi di allenamento della durata di 7 minuti.

Fitness band: il loro ruolo motivazionale

Grazie alle fitness band, ma anche alle stesse app per sportivi, possiamo ottenere un riscontro molto concreto, preciso e scientifico sulle nostre attività fisiche. Questo ovviamente non cambia il risultato dell’allenamento, ma cambia assolutamente il nostro approccio mentale: questi strumenti o software hanno infatti il merito di saperci motivare, il che appare fondamentale per ottenere dei risultati di valore, senza cedere a pigrizia o altro. Ma dove acquistare questi device risparmiando? Visitando siti web come Kijiji, che mettono in mostra tantissimi modelli di smartphone usati ad un prezzo concorrenziale, oppure le fitness band, cercandole tramite parole chiavi. Sul mercato circolano moltissimi modelli di usato piuttosto recenti, pertanto la vostra attività sportiva non verrà sacrificata da un vecchio store di app o da una banda troppo rétro.

Cellulari indistruttibili: gli “armored”

Quali sono invece i modelli più nuovi che forse sono stati appositamente studiati per le persone più dinamiche? Negli Stati Uniti d’America li chiamano “Armored”: da noi, invece, sono noti semplicemente come smartphone ultra-resistenti. Parliamo di dispositivi progettati per resistere ad urti molto forti e a cadute particolarmente violente, dotati di scocche estremamente resistenti, dunque perfetti da utilizzare durante l’attività fisica. Tra i migliori 5 smartphone “blindati” che potrete trovare attualmente in commercio non può mancare il Samsung Galaxy S7, uno dei più noti, che è anche resistente all’acqua. Non sfigurano nemmeno valide alternative come il Sony Xperia Z5 ed il Motorola Moto X Force. Infine, ecco il CAT S60: un vero e proprio carrarmato impossibile da scalfire, anche se comunque mantiene delle dimensioni idonee per essere portato senza problemi.