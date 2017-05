Quattro cavalieri del Centro Happy Horse al Concorso Ippico Internazionale

CATANZARO, 16 MAGGIO - Miriam Lobello, Tiziana Zoccola, Gianfranco Froio e Adele Matozzo sono questi i nomi dei componenti della squadra di cavalieri che, all’interno del concorso ippico di salto ostacoli organizzato presso gli impianti del Centro “Valle dei Mulini” di Catanzaro dalla “F.I.S.E. CALABRIA”, sono riusciti a superare brillantemente le selezioni che li vedrà rappresentanti della regione Calabria al Master delle Associazioni in programma il prossimo 24 e 25 Maggio in piazza Siena, Roma, nel Concorso Ippico Internazionale di salto ostacoli.

Tale concorso è una competizione internazionale annuale che dal 1922 si tiene a Roma all'interno della bellissima location di Villa Borghese e raduna tra i più prestigiosi cavalieri al mondo. La grande novità del 2017 è che da quest’anno, il Concorso Ippico Ufficiale di Roma entra a far parte del bouquet dei grandi eventi organizzati dal CONI in joint venture con le Federazioni Sportive Nazionali: nel caso specifico con la Federazione Italiana Sport Equestri. Ma non solo salto ostacoli a Piazza di Siena. I campioni del jumping non saranno infatti i soli attori dello spettacolo sull’ovale di Villa Borghese, come ogni anno fortemente attesi, saranno anche i cavalli e i cavalieri protagonisti dei Caroselli: Lancieri di Montebello e Villa Buon Respiro e il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.



La squadra calabrese riuscitasi a qualificarsi per la competizione è rappresentata dal team dell'associazione Centro Ippico Happy Horse, che negli scorsi giorni ha affrontato con determinazione ed impegno i quattro complicati percorsi in sella al proprio fedele destriero, risultando i migliori della regione in grado di poter partecipare al concorso ippico internazionale ed ai quali va il più grosso in bocca al lupo con la speranza di raggiungere il gradino più alto del podio.

Filippo Coppoletta