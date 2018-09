Incidente mortale, sulla SS106 auto finisce in un canalone intervento del VVF per estrarre il corpo

CATANZARO 4 SETTEMBRE - Questa notte intorno alle ore 02:36 una chiamata giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Crotone, segnalava un un incidente stradale sulla ss 106 nelle vicinanze del Passo Vecchio all'uscita nord della città.

Giunti sul posto con una squadra vf ed un'APS , lo scenario dell'intervento si presentava non facile, vi era un'autovettura uscita fuoristrada e finita in un canalone di scolo in precario stato di equilibrio con all'interno una persona.

Eseguiti i primi rilievi, con la presenza dei sanitari del 118, ed accertato il decesso del malcapitato, al momento solo all'interno dell'auto, si richiedeva l'intervento del secondo mezzo dei Vigili del Fuoco, l'autogrù, che dava la possibilità agli stessi operatori vf di recuperare l'auto con operazione di massima precisione e accuratezza per la messa in sicurezza sulla strada.

Tutto questo per permettere il recupero della salma che era ancora all'interno dell'auto.

Sulle cause dell'incidente ci sono indagini in corso, sul posto oltre a due squadre dei Vigili del Fuoco anche i sanitari del 118, Polizia, Carabinieri e Anas.