Raccolta differenziata: "Catanzaro separa e risparmia"

CATANZARO, 14 DICEMBRE - E’ stata presentata questa mattina la nuova campagna che accompagnerà il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il progetto illustrato dall’assessore all’igiene e ambiente, Domenico Cavallaro, dal capo di gabinetto, Antonio Viapiana e, per conto della Sieco, ditta appaltatrice del servizio, dall’ing. Maria Rosaria Mangiatordi, partirà dal prossimo 18 dicembre e prevede un nuovo calendario di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze: lunedì organico; martedì non differenziabile; mercoledì carta, cartone e cartoncino; giovedì organico; venerdì plastica e metalli; sabato organico.



Spiegata anche la modalità di conferimento degli ingombranti, Raee e sfalci, delle pile e farmaci, degli indumenti usati, dei pannoloni e pannolini e degli oli usati. Il nuovo calendario e un apposito opuscolo contenente tutte le informazioni utili per eseguire una corretta raccolta differenziata sono in fase di distribuzione alle famiglie. Per tutte le informazioni è attivo il numero verde 800862986.

Tra le novità più rilevanti la nuova campagna di sensibilizzazione che partirà dalle scuole, la grande sfida di carta e cartone che vede sei Comuni calabresi in gara per chi riesce a raccogliere una maggiore quantità di carta e cartone con in palio 30 mila euro.Anticipata anche la novità della prossima apertura del centro comunale di raccolta situato su viale Magna Grecia. L’area sarà a disposizione dell’utenza catanzarese non appena saranno espletate tutte le propedeutiche procedure burocratiche necessarie per autorizzare la funzione per la quale l’area è stata adibita.Soddisfatto l’assessore Cavallaro: “Abbiamo previsto delle piccole modifiche al progetto avviato e redatto con la collaborazione del Conai e di Legambiente che ci ha dato già ottimi risultati riuscendo a raggiungere una percentuale superiore al 60 per cento. Siamo la città più virtuosa della regione, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a raggiungere la soglia del 70 per cento in modo da poter procedere a un abbassamento della Tari. Lo slogan è, dunque, più differenziata meno tassa. Siamo certi che su questo terreno troveremo la collaborazione dei cittadini che ringrazio anche a nome del sindaco Abramo per il contributo che stanno fornendo nel migliorare il decoro e l’ambiente della nostra città. I furbetti ci sono sempre, ma cercheremo di debellare questo fenomeno del “sacchetto selvaggio” attraverso la nuova campagna di sensibilizzazione e la collaborazione di tutti”.Il capo gabinetto Viapiana, portando i saluti del sindaco, ha sottolineato come “rispettare i cambiamenti che abbiamo previsto è molto importante per continuare a rafforzare un risultato assolutamente straordinario per la celerità con la quale è stato raggiunto”. Viapiana ha poi ringraziato Conai e Legambiente “per il loro fattivo e valido sostegno fornito alla buona riuscita di un servizio innovativo come il “porta a porta” che si pensava non trovasse i favori dei catanzaresi. Grazie al contributo di tutte le forze politiche presenti in consiglio, alle associazioni, all’impegno della Sieco e della stragrande maggioranza dei cittadini, oggi possiamo dire di aver vinto una vera e propria scommessa nell’interesse della città e dei suoi contribuenti“.“Possiamo e dobbiamo ancora migliorare – ha aggiunto Maria Rosaria Mangiatordi – Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma devo dire che anche i cittadini stanno rispondendo con grande senso di responsabilità. Nell’opuscolo gli utenti troveranno le informazioni utili per la raccolta differenziata e un riciclario che aiuterà a capire come separare i materiale e come conferirli correttamente”.