Raccolta differenziata: Ecco il calendario per il ritiro della spazzatura nei giorni di festa

Raccolta differenziata: il calendario per il ritiro della spazzatura nei giorni di festa / causa chiusura impianti lunedi’ 1 gennaio salta ritiro organico / quella del vetro e’ posticipata da sabato 6 a lunedi’ 8 gennaio / assessore cavallaro: “confidiamo in collaborazione cittadini”

CATANZARO 29 DICEMBRE - Come già annunciato con una nota diramata nella settimana scorsa, a causa della chiusura degli impianti di raccolta della frazione organica la Si.Eco. ha confermato che anche lunedì 1 gennaio non sarà effettuato il servizio. Pertanto, il ritiro dell’organico sarà eseguito giovedì 4 gennaio, mentre la raccolta del secco residuo si terrà regolarmente martedì 2 gennaio.

Sempre per la chiusura o per l’apertura a orario ridotto degli specifici impianti, la raccolta del vetro verrà posticipata da sabato 6 a lunedì 8 gennaio. Sabato 6, ancora, la raccolta dell’organico verrà anticipata alle ore 3.La raccolta presso le utenze non domestiche “food”, esercizi di ristorazione, sarà assicurata come da calendario.L’assessore all’ambiente Domenico Cavallaro, a nome dell’amministrazione comunale, si scusa con l’utenza per eventuali disagi che non possono essere addebitati a Palazzo De Nobili o alla ditta che si occupa del servizio di raccolta. “Confidiamo – ha sottolineato Cavallaro – nella collaborazione dei cittadini al fine di tutelare l’ambiente e il decoro del territorio”.