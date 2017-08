Raccolta differenziata: Mungo, Levato, Pisano e Consolante hanno incontrato i vertici del Comalca

Raccolta differenziata: l’assessore Mungo e i consiglieri Levato e Pisano e Consolante hanno incontrato i vertici del Comalca

CATANZARO 29 AGOSTO - “Occorre migliorare le modalità di conferimento dei grossi produttori di rifiuti allo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel capoluogo di regione. In particolar modo bisognerebbe concentrarsi sulla raccolta di carta e cartone, plastica e legno”. E’ stato questo l’obiettivo dell’incontro promosso dai consiglieri Levato e Pisano con il presidente del Comalca, Mario Maiorano. Era presente anche l’assessore all’igiene e ambiente, Giampaolo Mungo e il consigliere Enrico Consolante, già vice presidente del Consorzio.

Levato e Pisano hanno assicurato la propria disponibilità ad attivarsi per ampliare sempre di più il percorso virtuoso sulla raccolta differenziata, soprattutto per quanto riguarda una realtà importantissima nel settore ortofrutticolo calabrese come il Comalca. I due consiglieri si son detti soddisfatti per aver riscontrato la massima sensibilità al problema da parte del presidente Maiorano convinti della possibilità che si possa migliorare la raccolta differenziata nel centro agroalimentare. Dello stesso avviso l’assessore Mungo che ha approvato l’iniziativa dei consiglieri “segno – ha detto - di un clima di squadra creatosi in seno all’amministrazione Abramo” e plaudito la disponibilità a riscontrata nei vertici del Comalca di fornire la massima collaborazione per una migliore efficacia del servizio di raccolta dei rifiuti.“Servizio – ha proseguito Mungo - sul quale il sindaco in prima persona sta profondendo grande impegno per il raggiungimento di soddisfacenti percentuali. Sforzi che la Regione con la delibera 344 del 25 luglio scorso ha di fatto penalizzato con un aumento pesantissimo della tariffa di conferimento”. Mungo ha poi colto l’occasione per anticipare che il settore igiene e ambiente di palazzo de Nobili “ha predisposto un programma di pulizia e decespigliamento delle aree adiacenti o interne alle scuole di nostra competenza in modo che alla riapertura ci siano le migliori condizioni ambientali e sicurezza degli stessi edifici. La stessa programmazione verrà estesa alle strade e alle piazza dei quartieri della città luoghi di manifestazioni religiose”.