Raccolta rifiuti: a Natale e Capodanno nessuna raccolta della frazione organica

Raccolta rifiuti - a Natale e Capodanno non sarà possibile effettuare la raccolta della frazione organica - servizio posticipato al successivo giovedì, ovvero al susseguente turno di raccolta

CATANZARO, 20 DICEMBRE - “Preso atto della chiusura degli impianti di trattamento rifiuti convenzionati nei giorni di Natale e Capodanno non sarà possibile effettuare la raccolta della frazione organica. Lo ha reso noto la Sieco, ditta incaricata dal Comune all’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti.

La stessa Sieco ha preventivamente provveduto a richiedere, a ciascun impianto, il calendario e l’orario di apertura che intendono osservare durante tutta la durata delle festività. “Dai riscontri pervenuti – ha spiegato il direttore di cantiere - si è dovuto prendere atto che non è possibile nei giorni delle due festività coincidenti con il calendario della raccolta dell’organico, effettuare il ritiro”.

“Pertanto la raccolta dell’organico dovrà essere necessariamente posticipata al successivo giovedì, ovvero al susseguente turno di raccolta previsto in quanto, non è possibile differire la raccolta della frazione secca residua prevista per martedì 26 dicembre e martedì 02gennaio 2018, proprio perché l’effettuazione del ritiro e passata da due prelievi settimanali a un solo prelevamento settimanale. Per cui è facilmente prevedibile che nella sola giornata di martedì venga raccolto circa il 35% della produzione di rifiuti stimabile in circa 200/240 tonnellate al giorno.



Va specificato che in assenza di provvedimenti che modificano la situazione, il calendario della raccolta richiamato nell’ordinanza del Dirigente Settore Igiene Ambientale n. 6 del 15 dicembre 2017, viene così modificata:



La raccolta della frazione organica prevista per Lunedì 25 dicembre, viene differita al successivo giovedì 28 dicembre;

La raccolta della frazione organica prevista per Lunedì 1° gennaio 2018, viene differita al successivo giovedì 04



Gennaio 2018;

Il turno dì raccolta della frazione secco residuo prevista nella giornata di martedì 26 dicembre 2017 a causa dell’orario ridotto osservato dall’impianto di Alli, aperto dalie 06:00 alle 11:00, viene anticipato alle ore 04:00:

Il turno di raccolta della frazione organica prevista nella giornata di sabato 06 gennaio 2018 a causa dell'orario ridotto osservato dall’impianto dì Calabra Maceri aperto dalle 05:00 alle 10:00, viene anticipato alle ore 03:00.