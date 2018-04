Raduno della rappresentativa Under 17. In campo a Pescara aggiornamento convocazioni

PESCARA 16 APRILE - Gli azzurrini di Lega Pro scendono in campo per un nuovo impegno. La Rappresentativa Under 17 Lega Pro svolgerà a Pescara un raduno, che si concluderà, mercoledì 18 aprile alle ore 15, con la partita amichevole tra la squadra del Selezionatore Daniele Arrigoni e il Pescara Allievi Under 17 presso il “Centro Sportivo Poggio degli Ulivi” – Contrada Moscarola – Città S. Angelo (PE)

Nannelli Alex 23/01/2002 – LuccheseMeneghetti Marco 01/06/2001 – PordenoneAcampora Emanuele 18/07/2001 – PadovaAnnone Federico 18/01/2001 – AlessandriaBertocchi Alessandro 18/04/2002 – AlbinoleffeLo Schiavo Marco 23/02/2001 – TriestinaFornasaro Giacomo 08/05/2002 – PadovaMingozzi Riccardo 15/03/2002 – SantarcangeloAngelini Matteo 30/12/2002 – CuneoPalmiero Giuseppe 27/08/2001 – ReggianaIsola Gabriele 18/01/2001 – LuccheseCarrese Francesco 19/08/2001 – PiacenzaLovisa Alessandro 22/08/2001 – PordenoneMassaro Francesco 26/08/2001 – Juve StabiaSessa Nunzio 15/09/2001 – AlessandriaZavan Sebastian 12/02/2002 – PadovaChiaccio Gianluigi 30/01/2001 – CasertanaGerace Matteo 27/08/2001 – AlessandriaZanon Simone 30/08/2001 – SüdtirolBertoli Pierfrancesco 04/05/2001 – Pordenone