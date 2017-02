Raffaele Marra sarà interrogato martedì sulla nomina del fratello

ROMA, 5 FEBBRAIO 2017 - Dopo l'interrogatorio-fiume di Virginia Raggi di giovedì scorso, martedì sarà ascoltato anche Raffaele Marra, l'ex direttore del dipartimento Organizzazione e Risorse umane del Campidoglio e uomo-chiave dello scandalo sulle nomine che ha travolto la giunta grillina a Roma.

Marra sarà interrogato nel carcere di Regina Coeli, dove è detenuto dallo scorso 16 dicembre con l'accusa di concorso in corruzione con l'imprenditore Sergio Scarpellini. Marra dovrà spiegare aii magistrati della Procura di Roma tutti i passaggi della nomina del fratello Renato da vicecapo dei vigili urbani a responsabile della Direzione Turismo di Roma Capitale.

Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Francesco Dall'Olio ipotizzano nei confronti di Raffaele Marra il reato di abuso d'ufficio, mentre per Virgina Raggi si ipotizza anche il reato di falso. Secondo le ricostruzioni della Procura, Marra - con il Sindaco Raggi - avrebbe violato i regolamenti "procurando intenzionalmente" a suo fratello "un ingiusto vantaggio patrimoniale - recita il capo di imputazione - costituito sia dalla nomina illegittima sia dall'attribuzione di una fascia retributiva superiore a quella già posseduta".

Una posizione, quella del Sindaco, che potrebbe alleggersi però, a seguito di quanto emerso dall'analisi delle chat su Telegram acquisite dagli inquirenti. In un passaggio, infatti, Raggi sembrerebbe lamentarsi con Marra con uno sfogo sulla querelle per lo scatto retributivo del fratello, come se non avesse alcuna consapevolezza del vantaggio ingiusto nei confronti di Renato.

La questione delle nomine in Campidoglio è scoppiata l'ottobre scorso, quando Virginia Raggi - sulla base di quanto prevedono le direttive anticorruzione - varò la rotazione di 40 dirigenti comunali con un'ordinanza firmata il 9 novembre. Raggi assegnò i singoli ruoli: Raffele Marra rimase a capo del Personale; Renato, invece, venne promosso dalla Polizia locale alla direzione Turismo. La nomina di Renato Marra era poi finita al vaglio dell'Anac di Raffaele Cantone, che aveva rilevato un possibile "conflitto di interessi" e, dunque, inviato gli atti alla Procura.

Daniele Basili

immagine da espresso.repubblica.it