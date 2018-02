Ragazza ferita in parco: arrestato 21enne. Accusato di rapina e tentato omicidio

FIRENZE, 22 FEBBRAIO - Un 21enne è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di essere il presunto autore dell'aggressione alla 17enne trovata gravemente ferita la mattina del 14 ottobre scorso nel parco dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Il giovane è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip su richiesta della procura fiorentina. I reati che gli vengono contestati sono rapina e tentato omicidio. Ulteriori dettagli nel corso di una conferenza stampa convocata per le 11 in questura a Firenze.