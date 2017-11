Ragazza indiana resiste a tentativo di stupro, viene bruciata viva

NEW DELHI, 2 NOVEMBRE - L’agenzia di stampa Pti ha riferito oggi che una ragazza indiana di 27 anni è stata bruciata viva dal cognato in un villaggio dello stato di Uttar Pradesh, per aver opposto resistenza ad un tentativo di stupro da parte dell’uomo.

La polizia ha dichiarato che il delitto sarebbe avvenuto la notte scorsa nel villaggio di Labhari dove Neelam, la vittima e giovane vedova, viveva da sola. La donna sembrerebbe essere morta quasi subito dato che nessuno ha potuto soccorrerla spegnendo le fiamme.

Il padre della giovane ha sporto denuncia e gli agenti sono ora alla ricerca dell’uomo di nome Jetendra.

Fonte immagine: www.gds.it

Alessio De Angelis