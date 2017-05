Ragazzi dispersi su monti del Palermitano, recuperati nella notte

PALERMO, 26 MAGGIO - Avventura a lieto fine la notte scorsa per due ragazzi di Altofonte dispersi sulla Moardella e recuperati intorno a mezzanotte.

Un 17enne e un 21enne, entrambi residenti in paese, nel pomeriggio erano andati in montagna per un'escursione, ma al ritorno, inseguiti da un cavallo imbizzarrito, hanno perso il sentiero e, una volta calato il buio, non sono stati piu' in grado di ritrovarlo.A quel punto col cellulare hanno contattato i familiari che intorno alle 21,30 hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati 15 tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, squadre del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco.I due avevano comunicato la loro posizione ma l'informazione si e' poi rivelata imprecisa. Dopo qualche ora di ricerche i due sono stati rintracciati e riaccompagnati a casa.