Raggi: "Lavoriamo per trovare sostituto Berdini, una persona che parli meno e lavori di più"

ROMA, 15 FEBBRAIO - "Stiamo lavorando per trovare un sostituto, soprattutto una persona che parli di meno e lavori di più. Abbiamo moltissimi dossier aperti, quello sullo Stadio è uno dei tanti, i piani di zona, i toponimi, le affrancazioni, tutte cose sulle quali bisogna lavorare in maniera costante e quotidiana". Si è così espressa la sindaca di Roma, Virginia Raggi, mentre entrava in Campidoglio, rispondendo a chi le ha chiesto se stesse trovando un sostituto dopo la defezione di Paolo Berdini, assessore all'Urbanistica.

Ad accelerare le dimissioni di Berdini, come per sua stessa ammissione, sarebbe stato il “Sì” al nuovo stadio della Roma. Berdini, in modo piccato ha attaccato il Movimento 5 Stelle affermando: “Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto ha provocato immensi danni a Roma”.

Sempre riguardo il progetto dello Stadio della Roma, la prima cittadina pentastellata è stata perentoria, e lanciando un affondo alla stampa ha affermato: "Non ci sarà assolutamente alcuna colata di cemento, anzi francamente mi dispiace molto che come al solito alcuni giornali abbiano inventato verità che non esistono".

"Non c'é alcun accordo - ha poi sottolineato la Raggi - stiamo lavorando per capire se sia possibile trovare una via di mezzo. La revisione del progetto si basa su tantissimi elementi. E' un progetto partito con la consiliatura precedente e quindi stiamo facendo tutto il possibile per armonizzarlo con la nostra visione, finché è possibile".

Nel mentre, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, nel corso di un intervento a Unomattina, sulla vicenda Berdini ha dichiarato: "È una cosa già accaduta nel M5S", bisogna "avere il coraggio di dire le cose buone fatte e non diffamare soltanto". E sullo stadio ha poi posto l'accento sul fatto che "il progetto è cambiato, l'obiettivo ora è un progetto sostenibile".

Luigi Cacciatori

Immagine da wired.it