Ragusa, coppia messinese inala gas dalle fogne in albergo: sono in gravissime condizioni

RAGUSA, 28 AGOSTO - Due neo sposi di Messina sono in gravissime condizioni dopo aver inalato i gas di risalita delle fogne comunali che, dopo alcuni lavori in strada, si sono infiltrati nel condotto della loro stanza d’albergo a Ragusa. I due si trovavano in viaggio di nozze e attualmente si trovano negli ospedali di Ragusa e Catania.

Ad accorgersi della situazione è stato il proprietario dell’albergo che dopo aver tentato di contattare la coppia in tutti i modi ha immediatamente lanciato l’allarme. Il 113 e la Polizia di Stato sono giunti tempestivamente sul posto e hanno trovato marito e moglie, di sessantacinque e sessant’anni, completamente privi di sensi.

Ai due coniugi è stata provocata una crisi respiratoria gravissima dovuta proprio all’inalazione del gas e sono stati trasportati agli ospedali di Siracusa e Catania, dove si trovavano disponibili due camere iperbariche.

Per evitare che si verificassero altri incidenti di questo tipo dovuti ai lavori dei giorni scorsi tutti gli ospiti dell’albergo sono stati trasferiti in un’altra struttura e l’hotel è stato posto sotto sequestro. Intanto è stata aperta un’inchiesta per lesioni colpose.

Chiara Fossati

immagine da ragusanews.com