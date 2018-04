Ragusa, genitori picchiano il bullo del figlio: denunciati

RAGUSA, 20 APRILE – In un momento come questo, in cui la parola “bullismo” ricorre periodicamente tra le pagine delle cronache, e porta con sé rabbia, frustrazione, nonché solidarietà nei confronti delle vittime, c’è anche chi oltrepassa il confine della giustizia e sceglie di vendicarsi autonomamente, attraverso vere e proprie spedizioni punitive. E’ quello che è successo a Ragusa, dove la polizia di Stato ha denunciato una coppia albanese, di 42 e 36 anni, rea di aver picchiato un ragazzo di 16 anni, che aveva compiuto un atto di bullismo nei confronti del loro figlio.

Tutto è iniziato domenica 8 aprile, alle 22. Un poliziotto, libero dal servizio, stava transitando a bordo della sua auto lungo via Cojanni, quando ha sorpreso un uomo, che, armato di una mazza, era intento a picchiare brutalmente un ragazzo. Accanto a lui, c’era anche la moglie, armata di una stecca da biliardo. Entrambi, dopo l'intervento del poliziotto, hanno immediatamente gettato gli oggetti contundenti.

A seguito di una serie di indagini, gli investigatori della Squadra mobile hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti, aiutandosi con i filmati di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni. Il ragazzo e il figlio della coppia, un bambino di appena 10 anni, frequentano lo stesso quartiere. Il sedicenne, a seguito di uno scherzo da parte degli amici che gli avevano tirato addosso un uovo, si sarebbe sentito offeso dalle risate del piccolo: ha quindi reagito violentemente, pulendosi scarpe e faccia sui vestiti del bambino, che ha immediatamente riferito l’accaduto ai suoi genitori. Il padre, dopo aver individuato il bullo, lo ha chiamato in disparte, per poi prenderlo a schiaffi davanti a tutti, facendo volare una serie di minacce che sono degenerate, quando l'uomo, assentandosi per pochi minuti, è ritornato brandendo una spranga.

I due coniugi sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Ragusa, ma la stessa sorte è toccata anche al sedicenne, che è stato denunciato a sua volta, alla procura dei minori di Catania.

fonte immagini: Radio RTM Modica

Flaminia Costanzi