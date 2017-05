Ragusa, investe il nuovo fidanzato della sua ex e scappa: fermato

RAGUSA, 2 MAGGIO – Un uomo di 31 anni è stato investito e trascinato per diversi metri nel ragusano: è stato operato d'urgenza per gravi lesioni, ma secondo i medici è fuori pericolo di vita.

L’autore del gesto, un ragazzo di 22 anni, aveva visto la sua ex fidanzata, di 17 anni, davanti la casa di lei, assieme alla vittima, ritenuto il suo 'rivale' in amore. Dopo aver fatto il giro dell'isolato e lo ha investito con la propria auto, trascinandolo per diversi metri prima di fuggire.

Il ragazzo è stato fermato dalla polizia di Stato di Ragusa per tentativo di omicidio. La 17enne è rimasta illesa. La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha ricostruito l'esatta dinamica dei fatti, ascoltando numerosi testimoni. Al termine delle indagini l'uomo è stato sottoposto a fermo.

Maria Azzarello