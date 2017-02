Ragusa, nave con 466 migranti in arrivo a Pozzallo

POZZALLO, 19 FEBBRAIO – Quest’oggi a Pozzallo - comune nel ragusano – è previsto l’arrivo della nave umanitaria “Golfo Azzurro” della Boat Refugee Foundation (ONG), con a bordo 466 migranti. Tra questi dovrebbero esserci anche 7 donne incinte, di cui due che potrebbero partorire a breve. Le persone dovrebbero essere state soccorse in cinque diversi salvataggi: uno condotto dalla “Golfo Azzurro” con la partecipazione del Frontex, vale a dire l’Agenzia europea istituita per la gestione ed il controllo delle frontiere dell'Unione Europea – una sorta di Guarda Costiera comunitaria – mentre gli altri quattro in trasbordo dalla nave Cp 940 della Guarda Costiera.



I migranti dovrebbero, dunque, essere ospitati nel Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza di Pozzallo che, tra l’altro, è stato recentemente oggetto di polemiche sia per questioni giudiziarie legate all’utilizzo improprio dei rimborsi che il Ministero dell’Interno – tramite la Prefettura – eroga per la gestione dei Centri, sia per le condizioni considerate spesso “disumane” in cui versano le strutture.

Carlo Giontella





Immagine da marinetraffic.com