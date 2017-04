Rai, polemica vaccini, Fico: "Italiani, se sospendono Report non pagate il canone"

ROMA, 19 APRILE – Ancora polemiche dopo il servizio sui vaccini mandato in onda dalla trasmissione di Raitre Report lunedì sera.

Il presidente della Vigilanza Rai, Roberto Fico, sul blog di Beppe Grillo ha scritto: «Se sospendono Report gli italiani sospendano il pagamento del canone. Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere Report, perché l'Italia ha bisogno di un giornalismo indipendente che faccia informazione di qualità. Un giornalismo che indaga tutte le situazioni opache che hanno portato al salvataggio dell'Unità, così come agli affari di Roberto Benigni. Proprio Benigni qualche anno fa firmava un appello in favore di Report, adesso querela la stessa trasmissione perché ha fatto un'inchiesta su di lui. Questa è l'ipocrisia della sinistra salottiera che pensa solo ai propri interessi». «Siamo pronti – ha proseguito il deputato M5s - ad andare sotto viale Mazzini con un vero e proprio presidio se la Rai chiude Report. Sarebbe un atto eversivo inaccettabile».



Ancora, durante un’intervista a Radio Radicale, Fico ha dichiarato: «Le polemiche della politica sinceramente a me non interessano, mi interessa difendere l'informazione pubblica libera e indipendente e mi interessa che nel Paese si crei un dibattito importante. Nella trasmissione si parlava soprattutto di farmacovigilanza e io credo che certi aspetti possano essere oggetto di dibattito pubblico, l'importante è non agire sui temi in forma strumentale, ma cercando di portare sempre fonti attendibili e mi sembra che Report sotto questo punto di vista abbia una storia che può insegnare a tutti».

Immediata la replica della presidente Rai, Monica Maggioni, che in commissione di vigilanza ha rassicurato: «Ho sentito le ricostruzioni più fantasiose. Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report. Tanto per sgombrare il campo alle fantasie».



[foto: ilgiornale.it]

Antonella Sica