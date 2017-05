Rai, terminato incontro tra Campo Dall\'Orto e Padoan: il manager si è dimesso

ROMA, 26 MAGGIO - E’ da poco terminato l’incontro al Tesoro tra il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ed Antonio Campo Dall’Orto, che ha lasciato piazza XX settembre dopo un incontro durato poco più di un’ora e mezza. Il manager Rai avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, e resterebbe in carica per gli affari urgenti in vista del prossimo successore.

Nonostante la sua gestione abbia riportato la Rai ad un utile, Campo Dall’Orto lascerà la poltrona più ambita. Resta da capire chi lo sostituirà: il Dg avrebbe intanto consegnato a Padoan alcuni documenti urgenti, da recapitare probabilmente al suo successore. Tra i temi principali sul tavolo vi sarebbero stati il compenso degli artisti, il contratto di servizio, i palinsesti d’autunno e il piano informazione.

In pole per la successione vi sarebbe Luciano Flussi, in quota a Rai Pubblicità, che potrebbe accettare un incarico a tempo data la carriera agli sgoccioli. Tra gli altri nomi spicca quello di Paolo Del Brocco (Ad di Rai Cinema) e Claudio Cappon. Sempre in lizza l’ex direttore di Rai3 Paolo Ruffini e Giovani Minoli. Dopo le dimissioni ormai rassegnate, comincerà così la partita della scelta, con il Pd pronto a risolvere la questione a breve termine.

foto da: liberoquotidiano.it

Cosimo Cataleta