Rapì la figlia portandola in Siria: estradato

MILANO, 12 FEBBRAIO – È stato estradato in Italia il quarantenne siriano M.K, condannato per il rapimento della figlia che aveva poco meno di due anni quando fu portata in Siria.

Sono passati sei anni da quando l’uomo negò alla propria compagna il diritto di farle vedere la bambina. Il tribunale di Monza ha condannato l’uomo a dieci anni di reclusione, pena confermata poi in appello dal tribunale di Milano. M.K era stato arrestato lo scorso 21 novembre in Turchia. Dalle prime informazioni, pare che il siriano si trovi in custodia presso il carcere di Rebibbia a Roma, dopo l’estradizione dalla Grecia.

Una vicenda non ancora risolta poiché nonostante l’uomo sia stato arrestato, non si hanno ancora informazioni sulla collocazione della bambina. La madre ha confermato l’assenza di informazioni affermando: “Ora rivoglio mia figlia, non sappiamo ancora dove sia”.

immagine da: Blitz quotidiano

Caterina Apicella