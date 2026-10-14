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Rapina in farmacia ad Acilia: tre arresti e refurtiva recuperata

Redazione
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Rapina in farmacia ad Acilia: tre arresti e refurtiva recuperata
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Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Roma Acilia hanno arrestato tre uomini con l'accusa di rapina ai danni di una farmacia locale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei tre, con il volto parzialmente travisato e impugnando una pistola, si è fatto consegnare l'incasso di 1.186 euro, per poi allontanarsi a bordo di un'auto.

L'arresto e il recupero della refurtiva

Pochi minuti dopo la rapina, i militari hanno individuato e bloccato il veicolo in via Ostiense. All'interno dell'auto vi erano tre uomini di nazionalità italiana, di 26, 52 e 43 anni. Dopo una perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato l'intera somma di denaro, che è stata immediatamente restituita alla titolare della farmacia. Per tutti e tre è stata disposta la detenzione in carcere.

Indagini in corso

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire esattamente la dinamica della rapina e stabilire il ruolo di ciascun indagato. Ulteriori verifiche sono in corso per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altri episodi.


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Argomenti:
rapina farmacia acilia roma carabinieri arresto refurtiva denaro videosorveglianza ostiense

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