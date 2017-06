Rapina in un bar-tabacchi di Cosenza, arrestato presunto autore

COSENZA, 14 GIUGNO - Svolta nelle indagini sulla rapina compiuta il 22 gennaio scorso in un bar-tabacchi di via Cosmai, a Cosenza. Il presunto autore del reato è stato arrestato quest'oggi dagli agenti della Squadra Mobile.

Si tratterebbe di un giovane di 22 anni, individuato grazie al dna estratto da un pezzo di stoffa ed un copricapo usati per camuffarsi. Tali oggetti, pertinenti al reato, sarebbero stai trovati e repertati poco distanti dal bar.

Il Gip ha decretato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata, porto e detenzione di arma da sparo e lesioni aggravate. Da quanto appreso, il soggetto aveva fatto irruzione nell'esercizio commerciale, con il volto travisato, e armato di pistola. Aveva dapprima intimato al cassiere di consegnare l'incasso e, successivamente, avrebbe colpito con il calcio dell'arma prima un'altra dipendente e poi il cassiere stesso.

In quel frangente, al ventiduenne era partito un colpo di pistola, che fortunatamente non ha colpito nessuno dei presenti. Prima di fuggire, il bandito sarebbe riuscito ad appropriarsi in modo indebito di circa 15000 euro.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it