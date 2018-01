Rapina violenta a danni di un\'anziana a Benevento

BENEVENTO, 10 GENNAIO- E’ avvenuta, la notte scorsa, una rapina violenta ai danni di un’anziana signora di 68anni, in provincia di Benevento.

La donna, sola in casa, è stata minacciata e aggredita da tre uomini, che hanno fatto irruzione nella sua villetta, rubandole gioielli e del denaro contante. La vittima, dopo essere rimasta in balia dei tre per circa un’ora, ha chiesto aiuto ai carabinieri del comando provinciale di Benevento.

I militari hanno subito aperto le indagini, mentre la donna in stato di shock e con alcune escoriazioni sul corpo è stata trasportata all’ospedale di Sant’Agata dei Goti, dove è stata dimessa dopo qualche ora.

Alle 4.30 di questa mattina, grazie a un’operazione sinergica dell’Arma, i rapinatori sono stati individuati e fermati. I tre più un complice erano a bordo di una Fiat Panda Gialla sulla strada provinciale 334 in direzione di Maddaloni, nel Casertano. A bordo dell’auto vi erano, attrezzi da scasso, passamontagna e i gioielli sottratti alla 68enne, di cui i quattro hanno tentato di disfarsi. Ora devono rispondere di rapina, minacce, violenza privata e detenzione di arnesi da scasso.

Federica Fusco