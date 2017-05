Rapito in Siria, imprenditore italiano riappare in un video

ROMA, 24 MAGGIO - Sergio Zanotti, l'imprenditore bresciano di 56 anni scomparso ad aprile del 2016 e presumibilmente rapito in Siria da gruppi legati ad al Qaida, è riapparso in un video caricato su YouTube. Il filmato è stato pubblicato da un utente identificato come Abu Jihad.

Nella sequenza video, Zanotti è in ginocchio, indossa una t-shirt azzurra e si trova in una stanza con due uomini vestiti di nero e armati di fucile alle sue spalle. "Oggi è il primo maggio. Mi chiamo Zanotti Sergio. Questo è il secondo richiamo che mi lasciano fare", dice l'imprenditore.

Già a novembre dello scorso anno Zanotti era apparso in video. L'uomo si trovava in un campo di olivi con dietro un uomo che imbracciava un fucile. In quell'occasione l'imprenditore dichiarò di essere rapito "da sette mesi" e invocava l'intervento del governo italiano per evitare una sua "eventuale esecuzione". Successivamente, a marzo 2017, sui social network fu pubblicata un'immagine dell'imprenditore rapito e del suo passaporto. Il commento introduttivo al post era il seguente: "Se il Governo italiano non risponde alle nostre richieste lo uccidiamo entro tre giorni".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilgiornale.it