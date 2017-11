Rappresentative Under 15 Lega Pro in campo al centro Tecnico di Coverciano. I capitani degli azzurrini col fiocco bianco per dire no alla violenza

FIRENZE 24 NOVEMBRE - La Rappresentativa Under 15 di Lega Pro si ritrova al Centro Tecnico di Coverciano per un raduno di due giorni, dal 28 al 29 novembre prossimi.

Gli azzurrini guidati dal tecnico Daniele Arrigoni effettueranno un’amichevole con la Rappresentativa Under 15 (Centro) a Coverciano, mercoledì 29 novembre alle ore 14.30.Anche i capitani delle Rappresentative di Lega Pro indosseranno il fiocco bianco in linea con l’ iniziativa, che vedrà protagonisti tutti i capitani dei club del Campionato Serie C, per ribadire il no alla violenza alle donne.Sotto i 36 calciatori convocati per lo stage:RAPPRESENTATIVA UNDER 15 LEGA PROPATITUCCI PAVEL - 25/05/2003 - COSENZAPAGANELLI ANDREA - 12/07/2003 – REGGIANASANTI MATTIA - 01/01/2003 - PADOVAPASQUARELLI MATTEO - 24/02/2003 - VITERBESE CASTRENSEMARAFIOTI TOMMASO - 17/02/2003 - PRATOBOLZON EDOARDO - 09/08/2003 - BASSANO VIRTUSBERNARDINI ANDREA - 30/01/2003 - PRATOPIERAGNOLO EDOARDO - 03/01/2003 - PADOVADODARO NICCOLÒ - 24/06/2003 - COSENZASEMENZATO SEBASTIANO - 20/03/2003 – PADOVAFABBIAN GIOVANNI - 14/01/2003 - PADOVACANTERGIANI MICHAEL - 23/07/2003 - MODENAFIGHERA WILLIAM - 15/01/2003 - BASSANO VIRTUSNUNZIANTINI FRANCESCO - 15/03/2003 – LIVORNOBORSOI MATTEO - 11/04/2003 - PORDENONEPECCHIA MATTEO - 19/04/2003 - LIVORNOPROSDOCIMI MATTEO 07/06/2003 - VICENZACAIA FEDERICO - 21/04/2003 - LIVORNOBELTRAMI ANDREA - 26/06/2003 - FERALPISALO'RAPPRESENTATIVA UNDER 15 LEGA PRO (CENTRO)RICCO JACOPO 09/02/2003 – PRATOPODDA LORENZO - 09/04/2003 - ALESSANDRIA CALCIOCAMPAGNUOLO RAFFAELE - 27/06/2003 - JUVE STABIABENEDETTI ANDREA- 16/01/2003 - RENATENIGI FRANCESCO - 11/01/2003 - PISAPISELLO AMANUEL - 01/05/2003 - PIACENZA CALCIOBERTIPAGANI TOMMASO - 17/03/2003 - LUCCHESECAIZZA GIORGIO - 02/05/2003 – MONZACASADIO PATRICK - 17/01/2003 - SANTARCANGELOPIERRO LEONARDO - 06/02/2003 - SÜDTIROLMONTEMAGNI ALESSANDRO - 28/05/2003 - LUCCHESEMUZIO CARMELO - 09/02/2003 – ALBINOLEFFESARTORI GIACOMO - 02/09/2003 - SÜDTIROLBERARDELLI MARCELLO ANTONIO - 09/10/2003 - ALBINOLEFFECATINARI MATTEO - 18/04/2003 - SAMBENEDETTESENACCIARRITI LEONARDO - 03/01/2003 - GUBBIODE LUCIA ANTONIO - 09/03/2003 - JUVE STABIA