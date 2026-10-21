Ravenna, controlli rafforzati nelle scuole: minorenne trovato con un coltello vicino al Callegari

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La sicurezza nelle scuole di Ravenna torna al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine. Dopo alcuni episodi di tensione che hanno riguardato istituti scolastici della città, la Polizia di Stato ha deciso di elevare il livello di vigilanza, predisponendo servizi di controllo mirati per prevenire comportamenti illeciti e tutelare studenti e personale scolastico.

Controlli interforze davanti agli istituti scolastici

Nella giornata di ieri i controlli sono stati intensificati con il supporto della Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione anche un'unità cinofila antidroga. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire la sicurezza degli studenti e la tutela dell'ordine pubblico, con un presidio costante davanti a tutti gli istituti della città e l'identificazione di numerosi giovani.

Il ritrovamento vicino all'istituto Callegari

È proprio durante queste operazioni che, nei pressi dell'istituto Callegari, gli agenti hanno notato un ragazzo minorenne con una felpa con cappuccio che, alla vista delle forze dell'ordine, si è allontanato in direzione opposta. Insospettiti dall'atteggiamento, gli operatori lo hanno raggiunto e identificato: il giovane, che non frequentava quella scuola, occultava nei pantaloni un coltello con lama di 8 centimetri.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Denunciato alla Procura per i Minorenni

Accompagnato presso gli uffici della Questura, il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 4 della legge 110/75, che disciplina il porto illegale di armi da taglio. Un episodio che conferma l'importanza dei controlli preventivi, soprattutto in contesti sensibili come quello scolastico.

Vigilanza costante nelle prossime settimane

Le attività di monitoraggio e prevenzione proseguiranno nei prossimi giorni, in sinergia con le istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'incolumità di studenti, famiglie e personale. La collaborazione tra scuole e forze dell'ordine rappresenta un tassello fondamentale per costruire un ambiente educativo più sicuro e sereno per tutti.