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Ravenna espelle cittadino tunisino con precedenti per omicidio e altri reati

Redazione
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Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Ravenna ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino irregolare, considerato di particolare pericolosità sociale. L’uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo diretto in Tunisia.

Un passato di reati gravi

Il soggetto era arrivato in Italia nei primi anni 2000 e, nel corso del tempo, ha collezionato numerosi precedenti penali e di polizia. Tra le condanne definitive figurano reati di omicidio doloso, ricettazione, detenzione di stupefacenti, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, evasione e minaccia. Era inoltre destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

L'ostacolo del passaporto e la svolta

Nonostante fosse già destinatario di un decreto di espulsione, l’esecuzione era stata finora bloccata dall’assenza di un passaporto o di altro documento valido per l’espatrio. La svolta è arrivata la scorsa settimana, quando gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna, nel corso di mirati controlli, hanno rinvenuto il documento necessario. Grazie a questo ritrovamento è stato possibile completare l’iter.

Il rimpatrio e la convalida

Dopo la convalida del provvedimento di accompagnamento in frontiera da parte del Giudice di Pace, l’uomo è stato tradotto all’aeroporto di Roma con una scorta specializzata e imbarcato sul volo per la Tunisia. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica.


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polizia stato ravenna espulsione cittadino tunisino irregolare rimpatrio omicidio precedenti penali ufficio immigrazione sicurezza

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