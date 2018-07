Ravenna la capitale del mosaico - Sulla via di Damasco Rai 2

ROMA - Torna Sulla Via di Damasco, sabato 7 Luglio, ore 8.45, su Rai Due, con una puntata dedicata a “Ravenna, la capitale” del mosaico e della fede, alla scoperta dei suoi gioielli d’arte carichi di fascino e di mistero.

Al centro del programma di Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, il tema della bellezza come dimensione dell’evangelizzazione e come volto propositivo della fede. La narrazione dello splendore di questa città comincia dal monumento paleocristiano del Battistero Neoniano, in compagnia di Beatrice Minotta. Maestose le decorazioni policrome dei mosaici che ne adornano la cupola. Il viaggio nel patrimonio culturale della città emiliana prosegue nella Basilica a pianta ottagonale di San Vitale, nota per la sua storia e per il suo apparato iconografico di mosaici in stile bizantino. L’altra perla di bellezza è la Cappella Arcivescovile (del V e VI secolo) dove si trova la rappresentazione del Cristo con la Croce sulla spalla, vessillo della vittoria di Gesù sulla morte. Le telecamere si sposteranno nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, conservata in tutta la sua bellezza originaria, importante testimonianza artistica dell’incontro della tradizione bizantina con quella ellenistico-romana. L’ultima tappa: la volta di stelle del Mausoleo di Galla Placidia. Una manifestazione concreta di bellezza e fulgore per conservare la memoria di Gesù e della sua storia, in un’epoca di grande confusione religiosa, eresie e dispute teologiche.