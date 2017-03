Ravenna, incidente stradale: morti donna e bimbo di 5 mesi

RAVENNA, 19 MARZO - Un bimbo di cinque mesi e la giovane madre bosniaca di ventiquattro anni sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Lugo, nel Ravennate.

Il padre, venticinque anni, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia Municipale della Bassa Romagna, l'uomo si trovava alla guida della Fiat Multipla che, per cause in corso d’accertamento, all'altezza della rotatoria tra le vie De Brozzi e Canaletto, ha sbandato. Il bimbo e il suo trasportino sono stati sbalzati sull'asfalto e il piccolo è morto sul colpo, la madre è deceduta invece poco dopo il ricovero all'ospedale di Lugo.

Luna Isabella

(foto da infooggi)