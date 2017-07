Ravenna, tragedia sul lavoro: camionista rimane schiacciato da mezzo d\'opera

RAVENNA, 13 APRILE- È accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 14 e non c’è stato nulla da fare per un uomo di quarantatré anni di Bergamo investito da un massiccio mezzo d’opera.

La tragedia si è consumata nel piazzale dell’azienda Setramar, proprio sulla banchina del porto di Ravenna.



Secondo le prime ricostruzioni, il camionista, che lavorava per un’azienda di trasporti di Bergamo, sarebbe arrivato con il suo camion nella zona operativa della banchina, ossia un piazzale distante pochi metri dalle navi, per svolgere delle operazioni di lavoro, dal momento che l’area interessata non è di facile accesso e transito.

Appena sceso dal veicolo, sarebbe stato violentemente travolto dalla parte posteriore di un altro mezzo d’opera che stava trasportando un imponente coil di acciaio, guidato da un quarantunenne del posto.



L’impatto sarebbe stato così violento da provocare un fatale trauma per il quale nulla hanno potuto i soccorsi, precipitatisi al porto in pochi minuti.

Intervenuti sul posto anche la Polizia di Frontiera del porto (che indagherà su quanto accaduto), il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna e i Vigili del Fuoco.



Il quarantunenne che guidava il mezzo è illeso ma sotto choc.

(foto da Il Resto del Carlino)

Eleonora Ranelli