Razzismo in campo: calciatore di terza categoria ferito per aver difeso un compagno

TORINO, 13 MARZO - Il capitano di una squadra dilettantistica del Torinese,il Villaretto, ha subito un' aggressione da parte di alcuni giocatori avversari al termine di un incontro valido per la terza categoria piemontese. A scatenare la violenza, a detta del giocatore, sarebbe stato il suo intervento in difesa di un compagno di squadra di colore, vittima di insulti per tutta la durata del match.

L'atmosfera è stata dipinta come estremamente tesa già nel corso della gara, con le forze dell'ordine costrette ad intervenire per sedare alcuni accenni di rissa tra i giocatori delle due compagini. Quanto accaduto al termine dell'incontro, nel parcheggio del campo sportivo, è stato poi descritto dalla stessa vittima dell'aggressione, Gianluca Cigna, in un video pubblicato su YouTube.

Il capitano ha raccontato come la violenza subita fosse in stretta correlazione con le ingiurie razziste. Cigna ha dapprima difeso il compagno dalle frasi degli avversari (peraltro documentate dalla stessa polizia) e poi è stato vittima di un vero e proprio pestaggio, iniziato con un pugno in un occhio all'uscita degli spogliatoi.

Il giocatore è adesso ricoverato presso l'ospedale San Giovanni Bosco. Ha già subito un intervento per eliminare una scheggia di osso che minacciava un occhio ed è in attesa di un secondo intervento di ricostruzione maxillofacciale.

L'accaduto è stato smentito con un comunicato su Facebook da parte della dirigenza della squadra avversaria, che ha sottolineato come la presunta vittima delle ingiurie avesse disputato una partita estremamente fisica, culminata poi con l'espulsione in seguito ad una gomitata in faccia ad un calciatore avversario, e come la rissa scatenatasi successivamente fosse scollegata dall'episodio in questione.

Paolo Fernandes



Foto: torinotoday.it