Reagisce a rapina, 14enne accoltellato ad una coscia a Napoli

NAPOLI, 04 MARZO - Un ragazzo di 14 anni e' stato ferito a coltellate per aver reagito ad una rapina. E' accaduto a ridosso del rione Sanita' a Napoli, nella zona dei Miracoli, poco dopo le 12 di oggi.

Secondo quanto ha raccontato alla polizia, che indaga sul fatto, il ragazzo stava 'chattando' con il cellulare tra le mani quando e' stato affiancato da uno scooter. In sella due ragazzi, poco piu' grandi di lui. Gli hanno intimato di consegnargli il telefonino ma lui ha iniziato a correre per cercare di sfuggire alla rapina.I due pero' lo hanno affiancato e bloccato e il passeggero dello scooter, dopo aver estratto un coltello, lo ha ferito alla coscia. Zoppicante e pieno di sangue il ragazzino e' riuscito ad arrivare a casa, poco distante dal luogo del ferimento. La madre lo ha accompagnato al vicino ospedale Pellegrini dov'e' attualmente e' ricoverato.La ferita e' molto profonda e ha leso il muscolo del quadricipite femorale. Per questo il 14enne potrebbe essere sottoposto domani ad un intervenuto chirurgico.