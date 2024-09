Real Estate in Europa: segnali di ripresa e ottimismo per la seconda metà del 2024

Il 2024 è iniziato all’insegna di un’attenuazione degli effetti derivanti dall’aumento dei tassi di interesse che hanno raggiunto il picco del 4,5% a settembre 2023. “Sebbene sia ancora presto per valutare gli impatti della riduzione dei tassi da parte della BCE avvenuta a giugno e settembre, tra gli acquirenti europei si registra un cauto ottimismo per la seconda metà del 2024”, commenta Michael Polzler CEO di RE/MAX Europe.

In generale, infatti, l'offerta circoscritta ha mantenuto il mercato vivace, favorendo i venditori in numerosi Paesi europei. A fronte di segnali di ripresa economica dell'Eurozona e, soprattutto, di ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE, nella prima metà del 2024 la fiducia dei consumatori è aumentata dell'11% anno su anno. Dinamiche che fanno ipotizzare un graduale rilancio dei mercati immobiliari europei, con prevedibili specificità tra i vari Paesi. In particolare, questa edizione dell’indagine condotta da RE/MAX ha preso in esame l’andamento del real estate residenziale nel primo semestre del 2024 in Italia, Germania, Austria, Spagna e Repubblica Ceca.

Italia

In Italia i prezzi sono rimasti per lo più invariati rispetto al primo semestre 2023, con un aumento al metro quadro di soli 0,2%, attestandosi a quota €1.669, che rappresenta ad oggi una delle medie più basse tra le principali economie europee. Significativo, invece, l’incremento dei canoni di locazione che hanno registrato un + 7,6% rispetto al primo semestre 2023, trainato dalla crescita della domanda di affitti flessibili e a breve termine. “Sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi di RE/MAX Italia, sul fronte delle compravendite si evidenzia un significativo aumento dell'interesse per le proprietà di dimensioni maggiori. Altro trend è il considerevole numero di transazioni effettuate da parte di proprietari più anziani, i cui figli hanno lasciato casa”, aggiunge Dario Castiglia, CEO & Founder di RE/MAX Italia. “Sul fronte previsionale riteniamo che il numero di compravendite nella seconda metà dell'anno dipenderà in gran parte dalla riduzione dei tassi di interesse e dall'entità del taglio, nonché dal fatto che le banche italiane continueranno a offrire promozioni dedicate ai giovani e a chi è interessato ad acquistare immobili green”.

Germania

A differenza della stabilità registrata in Italia, in Germania i prezzi delle case in vendita sono diminuiti in media dell'1,2% nella prima metà del 2024 rispetto al 2023, con picchi al ribasso in alcune città chiave come Berlino (-5,2%), Monaco (-3,9%) e Amburgo (-3,4%). Un significativo aumento, invece, ha interessato le locazioni (+ 6,3%), registrando il valore più alto a Berlino (+9,6%). Al contrario, Monaco, che in Germania detiene i prezzi più elevati per metro quadrato e i secondi più alti di tutta Europa, ha segnato una diminuzione degli affitti (-1,2%), nonostante la crescita complessiva del Paese. “La combinazione di una diminuzione dei prezzi immobiliari e dei tassi d'interesse elevati, unitamente ai costi di costruzione in aumento e alla lenta attività del settore edilizio, sta creando difficoltà per compratori e venditori”, spiega Samina Julevic, CEO di RE/MAX Germany. “Tuttavia, stiamo osservando segnali di stabilizzazione, con un progressivo allontanamento dalle fluttuazioni dei prezzi. Questa stabilizzazione dovrebbe attenuare la pressione al ribasso sui valori immobiliari, offrendo ai potenziali acquirenti l'opportunità di entrare nel mercato con maggiore fiducia nella seconda metà dell'anno”.

Austria

A differenza del resto d’Europa, in Austria il mercato si è spostato a favore degli acquirenti, con prezzi complessivamente in ribasso e offerta in crescita. Nei primi sei mesi del 2024 i canoni di locazione sono aumentati rispetto al primo semestre 2023, in particolare nelle principali città come Vienna (+5,3%), Linz (+3,3%) e Graz (+2,5%). Questa crescita è attribuibile alla forte domanda e alla contrazione dell’offerta di immobili in affitto di quasi un quarto (24%) rispetto al primo semestre del 2023. Inoltre, sia l'inflazione che le normative più rigide sui mutui hanno portato a un crescente interesse verso il mercato delle locazioni. “Per la seconda metà dell'anno prevediamo un clima rassicurante per chi vorrà entrare nel mercato immobiliare”, afferma Bernhard Reikersdorfer, Regional Owner di RE/MAX Austria. “Ciò soprattutto per gli acquirenti di case di valore inferiore ai 500.000 euro che beneficeranno dell’esenzione per le spese di registrazione catastale e iscrizione di ipoteca”.

Spagna

Diversamente dalla tendenza al ribasso registrata in Germania e Austria e alla sostanziale stabilità in Italia, i prezzi degli immobili in Spagna sono cresciuti al ritmo più veloce del continente. Sul fronte delle vendite, infatti, si è registrato un considerevole incremento del 9,7% rispetto al primo semestre del 2023, trainato dagli appartamenti e dai prezzi nelle principali città come Barcellona (9%) e Madrid (9,8%) che mette a segno l'aumento più rapido di tutta Europa. Curva crescente anche per le locazioni, con un significativo aumento dell'11,4% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. “La domanda da parte di acquirenti internazionali, soprattutto nelle grandi città e nelle aree costiere, è uno dei principali fattori che alimentano l'aumento dei prezzi per vendite e affitti”, illustra Jaime Suarez, Regional Director di RE/MAX Spagna. “Per la Spagna oggi la sfida più grande è la carenza di offerta, che contribuisce ulteriormente alla crescita dei prezzi e scoraggia chi vuole entrare nel mercato, anche se va tenuto conto che chi ha la possibilità di acquistare oggi non dovrebbe rinviare, poiché la crescita dei prezzi potrebbe superare la riduzione dei tassi”.

Repubblica Ceca

Come in Spagna, nella Repubblica Ceca i prezzi sono aumentati, registrando un + 4% nei primi sei mesi del 2024, con un picco del 7% a Praga. Stabili, invece, gli affitti, ad eccezione degli appartamenti a Praga, dove si è registrato un aumento del 2,7% tra i due trimestri. Praga, infatti, continua a essere il principale motore del mercato immobiliare della Repubblica Ceca, con quasi il 40% di tutte le transazioni. Ciò è frutto di una solida domanda, nonostante i prezzi siano il doppio rispetto ad altre zone del paese, arrivando a superare i 6.000 euro per metro quadrato per le nuove costruzioni. “I risultati positivi del primo semestre, con crescita delle transazioni di circa il 20%, ci consentono di prevedere un buon andamento anche per la seconda parte dell’anno”, asserisce Jan Hrubý, Regional Director di RE/MAX Repubblica Ceca.

Sfoglia e scarica l’Analisi del Mercato Semestrale H1 di RE/MAX Europe: https://remax-italia.cld.bz/Analisi-Mercato-Immobiliare-Europeo-Primo-Semestre-2024