Realizzato in Italia un test unico per più di 240 allergie

NAPOLI, 15 GIUGNO - Le allergie, negli ultimi anni, sono aumentate notevolmente. Per questo un gruppo di ricercatori dell'Istituto di bioscienze e biorisorse del Cnr di Napoli, ha realizzato uno strumento con cui è possibile verificare se si è sensibili a più di duecentoquaranta sostanze allergeniche. Il nuovo dispositivo si chiama “Faber”.

“I micro-supporti di Faber utilizzano diversi tipi di legami chimici e ottimizzano la coniugazione delle proteine allergeniche con il supporto. Il test non necessita del digiuno preventivo da parte del paziente e non è influenzato dall'assunzione di farmaci, neanche di quelli prescritti per il trattamento dell'allergia. Necessita di quattro ore perl'esecuzione e la pubblicazione dei risultati è immediata”, ha dichiarato la coordinatrice dello studio, Maria Antonietta Ciardiello.

Il test, che prevede l'utilizzo di siero e plasma umano, deve essere eseguito nei Centri associati di allergologia molecolare. I risultati, inoltre, possono essere consultati tramite una piattaforma online appositamente studiata.

Chiara Fossati

immagine da ticinotoday.it