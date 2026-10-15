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Realtà virtuale e sicurezza stradale: il progetto METI arriva nelle scuole del Sud

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Realtà virtuale e sicurezza stradale: il progetto METI arriva nelle scuole del Sud
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Roma – Riconoscere un rischio prima che diventi un pericolo: è l'obiettivo del progetto METI (Modelli educativi in tecnologia immersiva per la sicurezza stradale e ferroviaria), che unisce ricerca scientifica, tecnologia e Polizia di Stato per l'educazione alla sicurezza. Promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il dipartimento di Psicologia di Sapienza Università di Roma e finanziato attraverso il Programma operativo complementare (Poc) 'Legalità' 2014-2020, il progetto nelle scorse settimane ha riunito a Roma i principali referenti e si prepara a entrare nelle scuole secondarie di secondo grado di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Un approccio innovativo per la sicurezza

Al centro del progetto c'è una sfida educativa precisa: utilizzare la realtà virtuale immersiva e le tecnologie a 360° per trasformare la prevenzione da semplice trasmissione di regole a esperienza capace di coinvolgere emozioni, capacità critica e processi decisionali. L'obiettivo è aiutare i giovani a riconoscere i propri limiti in un ambiente protetto, senza farsi condizionare dalla pressione del gruppo, dalla distrazione, dall'eccessiva sicurezza e dalla sottovalutazione del pericolo.

Attraverso ambienti immersivi e simulazioni 'reali', ragazze e ragazzi vengono messi nella condizione di confrontarsi direttamente con situazioni potenzialmente critiche, sviluppando maggiore consapevolezza delle proprie reazioni, dei processi decisionali e delle conseguenze delle proprie azioni.

Dalla simulazione alla riflessione

L'esperienza immersiva rappresenta solo una parte del percorso. Ogni attività è accompagnata da momenti di riflessione guidata, confronto e rielaborazione, condotti da operatori e psicologi, affinché ciò che viene sperimentato attraverso la simulazione possa trasformarsi in apprendimento consapevole e duraturo.

Il progetto consolida, inoltre, la collaborazione tra scuola, ricerca scientifica e Polizia di Stato in un modello condiviso di competenze educative, psicologiche, tecnologiche e operative.

Come sottolineano i promotori, la sicurezza non nasce soltanto dalla conoscenza di una regola, ma dalla capacità di comprenderne il senso e di riconoscere il peso delle proprie scelte.


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sicurezza stradale realtà virtuale educazione progetto meti polizia stato sapienza scuole prevenzione campania puglia calabria basilicata sicilia

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