Recuperate a Parma cento carte da collezione rubate a Pero

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Un colpo da quasi due milioni di euro, di cui una parte è già stata recuperata. È la vicenda che vede protagonista un giovane collezionista e rivenditore di carte da gioco, derubato a Pero, in provincia di Milano, lo scorso 17 ottobre. L'uomo si era recato nel capoluogo lombardo per partecipare al Card Pro Milano, evento dedicato allo scambio e alla vendita di carte da collezione. Nella sua auto, parcheggiata nel piazzale di un hotel a Pero, custodiva una valigetta con un valore complessivo dichiarato di due milioni di euro.

Il furto nel parcheggio dell'hotel

Approfittando dell'assenza del proprietario, ignoti hanno infranto il finestrino della vettura e si sono impossessati della valigetta contenente le preziose carte Pokémon, One Piece e Pocket Monster. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Parma, hanno permesso di individuare un canale di ricettazione e di risalire a un giovane cittadino italiano, incensurato, fermato a San Prospero mentre era alla guida di un'auto.

Il ritrovamento e la denuncia

Nel bagagliaio del veicolo gli agenti hanno trovato cento carte da collezione: 52 in una borsa di tela e 48 in uno zaino. Gli accertamenti sui numeri identificativi hanno confermato che si trattava di parte della refurtiva del colpo di Pero. Il valore collezionistico delle carte recuperate è stimato in circa 95.000 euro. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, in attesa che la sua responsabilità venga accertata nelle fasi successive del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza. Le carte sono state sequestrate e saranno restituite al legittimo proprietario.

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