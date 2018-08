Recuperati oggetti sacri trafugati in Chiesa a Nardò (LE)

ROMA, 19 AGOSTO - Monitor PC ma anche una fonte battesimale, pissidi e incensiere frutto di un furto avvenuto a Ferragosto, sono stati ritrovati dagli agenti della Polizia di Stato di Nardò.

Gli agenti del locale Commissariato, già da subito dopo le denunce, presentate dal Comune di Nardò e dal parroco della Chiesa della Santa Famiglia della cittadina neretina, erano sulle tracce dell’autore dei furti messi a segno a Ferragosto.

In effetti, le indagini condotte, hanno portato all’arresto di un 37 enne già noto alle forze dell’ordine.

Nelle prime ore della mattina è stata eseguita una perquisizione presso la sua abitazione, nella quale è stato rinvenuto vario materiale contenuto in borsoni e grossi sacchi neri utilizzati per la spazzatura.

Il fermato un 37enne del posto, R.R., già noto alle forze dell'ordine, nascondeva presso la propria abitazione, in un’intercapedine abilmente mimetizzata da un pannello, una fonte Battesimale in rame, vari calici in oro ed argento, pissidi, incensiere, un monitor PC ed altri oggetti sacri.

Gli oggetti sacri recuperati sono stati restituiti al Parroco don Giuseppe Orlando, mentre il trentasettenne R.R. è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Sono stati ritrovati anche tutti i monitor rubati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Nardò a ferragosto, che previo riconoscimento, sono stati restituiti al responsabile dell’Ente.

Luigi Palumbo