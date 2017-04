Redenzione e forza di non cedere mai al destino nel libro “Circo Dovrosky” presentato al Maggio dei Libri 2017 di Lamezia

LAMEZIA TERME, 30 APRILE - «Un inno a non lasciarsi andare, a non arrendersi mai, a non rassegnarsi al destino, a combattere per la realizzazione delle proprie idee» è il messaggio che il cosentino Marcostefano Gallo intende lanciare con il suo ultimo libro “ Circo Dovrosky” presentato al Maggio dei libri 2017” presso Palazzo Nicotera – Severisio di Lamezia Terme e supportato dalla colonna sonora compresa nell’Album Noir Col “ Virare verso il Sud” eseguita alla chitarra dal cosentino Alessandro Gallo.

È stato un modo singolare di presentare il romanzo “ Circo Dovrosky” arricchendo la lettura di alcuni passi con canti, eseguiti dallo stesso autore, e musica suscitando nello spettatore vibranti stati d’animo e sensazioni. « A tal fine abbiamo scritto delle canzoni inerenti ad alcuni passi del romanzo finite nel nostro Album “ Noir Col” ha precisato l’autore del libro Marcostefano Gallo, musicista e compositore di testi musicali per la sua Band Noir Col. Pertanto le parole e la musica, strettamente connesse, sono riuscite a far rivivere una storia d’amore, di destini che si incrociano, di racconti che si aprono ad altri racconti nei quali campeggiano l’amore, l’amicizia, i sentimenti umani, le emozioni, i colpi di scena.L’autore Marcostefano Gallo, avvalendosi del suo bagaglio di Storia dell’Arte, in cui è laureato, delle sue conoscenze storiche e circensi, ha creato una storia singolare ambientata durante la seconda guerra mondiale e vissuta dai due protagonisti, Yuri e Jasmine , con gli occhi di chi si estranea dal mondo essendo essi catapultati in un circo russo itinerante e molto chiuso pur appartenendo ad un mondo normale. Entrambi, infatti non sono circensi: Yuri è stato abbandonato dalla sua famiglia mentre Jasmine trova rifugio nel circo per fuggire dalla persecuzione nazista.E quindi i due protagonisti si trovano a vivere il drammatico periodo storico del secondo conflitto mondiale e il mondo circense che li conduce alla redenzione, alla consapevolezza di essere capaci di vivere una propria vita quotidiana ritrovando la propria identità dopo aver superato tante avversità e aver sconfitto la sorte assegnata loro dal destino. La lettura dei passi del romanzo, la musica e le diverse canzoni hanno reso giustizia al testo esaltandone i contenuti e suscitando forti emozioni sia nell’evocazione di eventi sereni e piacevoli e sia quelli relativi alle profonde lacerazioni della guerra. Tra le canzoni di particolare impatto emotivo: “Questa notte”, “ Sei tu”, Note nel vento” , Tu sei con me”, “ Virare verso il Sud” in cui si è avvertita fortemente l’ansia di riscatto del Sud dalla patina atavica di pregiudizi ed arretratezza.

Foto: Marcostefano Gallo e Alessandro Gallo

Lina Latelli Nucifero